Prof accoltellata a Roma, l'educatore della scuola: "L'aggressione era programmata da tempo"

Individuare chi ha diffuso online il video girato dal tredicenne che ha accoltellato la sua insegnante in una scuola media di Roma. E capire poi se dietro quella folle aggressione ci siano eventuali istigatori, persone che potrebbero aver plagiato la mente ragazzino. L'inchiesta sull'accoltellamento della docente Isabella Marsilio è tutt'altro che chiusa. E lo testimoniano le carte che i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno trasmesso alla procura ordinaria - e non solo, dunque, a quella per i minorenni - posto che l'età dell'adolescente non lo rende imputabile. Nel frattempo gli alunni sono tornati tra i banchi. Accolto da eroe lo studente originario del Congo che ha fermato l'aggressore, descritto come "di ghiaccio" da un educatore: "Ha fatto l'unica cosa che purtroppo voleva fare, non avrebbe voluto fare altro. È rimasto seduto tutto il tempo e non faceva altro che chiedere scusa. L'unica cosa che è trasparita è che era qualcosa preparata da tempo".