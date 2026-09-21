Prof accoltellata a Roma, l'educatore della scuola: "L'aggressione era programmata da tempo"
Le indagini dei carabinieri ora si concentrano su chi ha diffuso il video dell'aggressione che potrebbe essere stata fomentata da qualcunodi Alessio Campana
Individuare chi ha diffuso online il video girato dal tredicenne che ha accoltellato la sua insegnante in una scuola media di Roma. E capire poi se dietro quella folle aggressione ci siano eventuali istigatori, persone che potrebbero aver plagiato la mente ragazzino. L'inchiesta sull'accoltellamento della docente Isabella Marsilio è tutt'altro che chiusa. E lo testimoniano le carte che i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno trasmesso alla procura ordinaria - e non solo, dunque, a quella per i minorenni - posto che l'età dell'adolescente non lo rende imputabile. Nel frattempo gli alunni sono tornati tra i banchi. Accolto da eroe lo studente originario del Congo che ha fermato l'aggressore, descritto come "di ghiaccio" da un educatore: "Ha fatto l'unica cosa che purtroppo voleva fare, non avrebbe voluto fare altro. È rimasto seduto tutto il tempo e non faceva altro che chiedere scusa. L'unica cosa che è trasparita è che era qualcosa preparata da tempo".