Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione
Pretende che sia risconosciuta la sua innocenza: solo così questa pagina nera, per lui, si può considerare definitivamente chiusadi Alessandro Ongarato
Ha detto no alla prescrizione Elvo Zornitta, il principale indagato nella prima inchiesta su Unabomber italiano, il misterioso attentatore che dal 1994 al 2006 ha seminato il terrore nel Nord-Est.
Ad annunciare la decisione dell’ingegnere friulano è stato il suo avvocato, Maurizio Paniz.
Dopo vent’anni di indagini, Zornitta rifiuta una via d’uscita per decorrenza dei termini, pretendendo che sia riconosciuta la sua innocenza. Solo così questa pagina nera, per lui, può considerarsi definitivamente chiusa.