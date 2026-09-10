su un velivolo in partenza per Praga

Principio di incendio su un aereo, chiuso l'aeroporto di Malpensa

I 146 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere dagli scivoli. Sono tutti illesi tranne due, lievemente contusi nella discesa

10 Set 2026 - 19:29
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