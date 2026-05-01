Primo Maggio, oltre sette milioni di italiani in vacanza

Il primo bagno di stagione, l'aperitivo sulla sabbia, l'occasione per ammirare le città d'arte. Oltre sette milioni di italiani si sono concessi una vacanza per il ponte del primo maggio, tra spiagge e musei. In pochi sono andati all'estero. La maggioranza è rimasta in Italia, per un giro d’affari nel settore del turismo del Belpaese vicino ai quattro miliardi di euro, con una spesa media stimata per persona ai 320 euro, secondo i dati dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio. Circa la metà dei vacanzieri farà due pernottamenti, solo l'8% cinque o più giorni.