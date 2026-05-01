Primo Maggio, migliaia in corteo a Torino: spintoni tra i manifestanti

Sono migliaia le persone in corteo del Primo Maggio a Torino. Ad aprire il corteo ci sono lo striscione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil con lo slogan "Lavoro dignitoso" e lo striscione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Subito dietro le istituzioni, tra cui il sindaco, Stefano Lo Russo. A chiudere la manifestazione c'è lo spezzone sociale 'Torino partigiana', aperto dallo striscione "La loro guerra non la paghiamo. Torino partigiana. Que viva Askatasuna", che vede tra i partecipanti attivisti di Askatasuna e di altri centri sociali torinesi. Attimi di tensione si sono registrati tra alcuni manifestati che chiedevano al Pd di uscire dal corteo.