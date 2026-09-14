Primo giorno di scuola per i sopravvissuti di Crans Montana: "Un momento bellissimo"

"Il momento più bello è stato quando siamo entrati in classe e abbiamo rivisto tutti gli amici che non avevamo più visto a scuola". Chissà quante volte Leonardo ha pensato a questo momento nei lunghi mesi trascorsi in ospedale dopo la notte di Capodanno, quando rimase gravemente ustionato nel rogo di Crans Montana. Con lui c'erano tre amici, tutti compagni di classe al liceo classico Virgilio di Milano, tutti sopravvissuti alla tragedia: Sofia, Francesca e Kean. Ed eccoli, oggi, arrivare a scuola, anche questa volta insieme, a bordo di un pulmino guidato del padre di Leonardo. "Da quel giorno non si separano più", dice la mamma di Francesca, prima che la figlia le lasci lo zaino per passare qualche ora insieme alle amiche. Insomma, si torna alla normalità, anche se con la consapevolezza che il percorso sarà ancora lungo. Come ha spiegato anche il vicepreside dell'istituto, la scuola andrà incontro alle esigenze dei ragazzi, garantendo loro la possibilità di assentarsi — o seguire le lezioni online — quando necessario per le cure mediche.