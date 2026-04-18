Primi scorci d'estate, primo weekend in spiaggia per tanti italiani
Gli stabilimenti balneari pronti e i primi segnali di alta stagione, in alcune località si va già verso il tutto esauritodi Chiara Ottaviani
La Puglia guida le preferenze, seguita da Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. In Romagna, le prenotazioni indicano un avvio positivo e in molte località si va verso il tutto esaurito. Dopo un marzo segnato dal maltempo, il weekend ha riportato gli italiani al mare e mentre si attende la chiusura delle scuole la riviera romagnola si gode l'inizio della stagione.