Presunti fondi ad Hamas, Hannoun resta in carcere: la decisione della Cassazione

Resterà ancora nel carcere di Terni, dove è recluso da mesi, dopo l’arresto dello scorso 27 dicembre. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mohammad Hannoun, attivista e presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, arrestato lo scorso 27 dicembre con l’accusa di terrorismo per aver finanziato Hamas attraverso una rete di associazioni di beneficenza.