Del Grande catturato nel Varesotto: il latitante bloccato dopo inseguimento su auto rubata

Si è conclusa nel varesotto la nuova fuga di Elia Del Grande, intercettato dai carabinieri a Varano Borghi mentre guidava un’auto rubata. Nel tentativo di sottrarsi al controllo ha ferito lievemente un militare, venendo poi bloccato e arrestato. L’uomo, già condannato per il triplice omicidio familiare del 1998 a Cadrezzate, si era allontanato durante una licenza concessa per attività alla Caritas e non aveva fatto rientro nella casa lavoro dove era detenuto.