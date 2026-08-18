Prese ma niente querela. Borseggiatrici già libere a Venezia

Un uomo che cerca di trattenere una donna per terra, altre che cercano di liberarla. Le urla, decine di persone attorno che guardano, alcune filmano con i cellulari. Una scena che, nel centro di Venezia, è ormai diventata una triste consuetudine.

E si perché la giovane fermata a forza è una borseggiatrice, le altre che corrono in suo aiuto sono le complici. L’uomo intervenuto, invece, è un turista che ha assistito al tentativo di furto ai danni di un’altra turista, di origine asiatica, e non ha desistito nonostante i ripetuti tentativi delle altre ladre del gruppo di allontanarlo.

E’ successo nel pomeriggio di Ferragosto sul ponte di Rialto. In pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia municipale. Le due ladre maggiorenni sono state denunciate a piede libero. Ma dopo il provvedimento, come spesso succede, sono tornate immediatamente in libertà. La minorenne del gruppo di borseggiatrici è stata affidata ad una comunità.

