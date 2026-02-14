Prenotopoli, visite cancellate e riassegnate di notte a Taranto: indagini dei Nas

Esami medici e visite specialistiche prenotate di notte o all'alba, appuntamenti cancellati e riprogrammati, date cambiate in orari improbabili: sono arrivati i carabinieri del Nas, a Taranto, per far chiarezza sulla gestione del Cup, il centro unico di prenotazione della ASL. Da tempo, i cittadini lamentavano i tempi di attesa - biblici a detta di molti - anche per fare semplici controlli. Così l'azienda sanitaria ha avviato le ispezioni. Ne sarebbe emersa una vera "Prenotopoli", un sistema manovrato per favorire l'accesso di amici, parenti e persone compiacenti. Nel mirino della commissione Asl - che ha analizzato quasi un milione di operazioni- sarebbero finiti una cinquantina di operatori.