La situazione in Piemonte

Premosello, droni e canadair ancora al lavoro per gestire i danni dell'incendio

Un'altra giornata di lavoro dal cielo e da terra ha"permesso di circoscrivere i fronti di fiamma, riducendo la maggior parte di loro a punti di fumo isolati in fase di bonifica. Fondamentale l'apporto"di vigili del fuoco e volontari AIB Piemonte

14 Lug 2026 - 12:25
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Migliora la situazione in Piemonte dove, un'altra giornata di lavoro dal cielo e dalla terra. Fondamentale l'apporto di vigili del fuoco e volontari AIB Piemonte che ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma, riducendo la maggior parte di loro a punti di fumo isolati in fase di bonifica. Droni e canadair hanno comunque continuato il loro lavoro anche nella notte.

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