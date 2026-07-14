Premosello, droni e canadair ancora al lavoro per gestire i danni dell'incendio

Migliora la situazione in Piemonte dove, un'altra giornata di lavoro dal cielo e dalla terra. Fondamentale l'apporto di vigili del fuoco e volontari AIB Piemonte che ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma, riducendo la maggior parte di loro a punti di fumo isolati in fase di bonifica. Droni e canadair hanno comunque continuato il loro lavoro anche nella notte.