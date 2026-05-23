Prato, scioperano per i "turni massacranti": protesta inattesa di due operai cinesi

"Anche i cinesi si ribellano allo sfruttamento", recita la civetta del giornale locale esposta in piazza a Prato. a guidare l'inedita rivolta, sono You e Ma, marito e moglie, due operai. Protestano davanti alla ditta tessile, gestita da connazionali, dove lavorano. "Facciamo turni massacranti di 18 ore al giorno e ci pagano solo 3 centesimi a bottone!", racconta Ma. Orari disumani, compensi da fame, arretrati non pagati, nessun giorno di riposo. Domeniche e festivi sempre in fabbrica. Minacce e botte. Una condizione inaccettabile.