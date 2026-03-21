Prato, la diocesi presta al centro islamico il cortile della chiesa per la fine del Ramadan
Circa cinquecento persone presenti"di Elena Tambini
Un luogo simbolo della fede cattolica che apre le sue porte – o meglio il suo cortile – alla preghiera islamica. Succede a Prato, nel complesso di San Domenico, dove circa cinquecento fedeli musulmani si sono riuniti per celebrare il rito che segna la fine del mese sacro del Ramadan. Un gesto concreto di dialogo, che la diocesi definisce “un atto di amicizia”, nel solco dell’enciclica Fratelli tutti.