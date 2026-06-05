Prato, frodi nell'importazione di auto di lusso: sequestri e misure cautelari

Contestualmente sono state eseguite 16 perquisizioni tra abitazioni, sedi di imprese e altri luoghi nella disponibilità degli indagati. Le indagini, partite da un esposto presento a Prato, hanno rivelato un sistema di frode sull'Iva nell'importazione e rivendita al dettaglio di autovetture di fascia medio-alta da paesi quali Germania, Austria, Belgio e Olanda. È stata così interessata anche la Procura europea, con specifico riguardo agli uffici di Bologna, Torino e Palermo. Le indagini si sono poi sviluppate in iniziative di cooperazione internazionale con gli Uffici Eppo di Colonia e Monaco di Baviera, sfociate in oltre 80 perquisizioni tra Italia e Germania, nel febbraio 2024, e concluse con l'arresto di tre indagati tedeschi e il sequestro di 40 autovetture di lusso, nonché di disponibilità finanziarie per circa 1,2 milioni. Sono stati ricostruiti flussi di vendita illeciti a livello nazionale riguardanti oltre 1700 autovetture di origine estera, tutte commercializzate in Italia senza il preventivo versamento dell'Iva correlata alla relativa immatricolazione, per un importo complessivo evaso di oltre 42,8 milioni.