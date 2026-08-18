Prato, la fuga del 22enne marocchino e gli spari dell'agente: le riprese dalle telecamere

Le immagini che arrivano dal pronto soccorso di Prato mostrano l'episodio. Il 22enne marocchino scarica un estintore nel reparto di emergenza e genera parapiglia e cerca di scappare in uno spazio ristretto. Due agenti della polizia penitenziaria lo seguono e lo fermano. Uno dei due fa partire tre colpi di pistola e colpisce una gamba del ragazzo. Ora è indagato per tentato omicidio.