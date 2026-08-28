Prato, 59enne aggredita mentre rincasava: "Vuoi morire stasera?"

Sono circa le 22 quando una famiglia sta tornando a casa a Prato, in Toscana. La donna, di 59 anni, resta poco più indietro del marito e della figlia per mandare un messaggio e in quell'attimo cambia tutto. Uno straniero l'aggredisce alle spalle, stringendole il crocefisso che portava al collo: "Sono stati attimi interminabili che non saprei quantificare" dice. "Ha detto frasi in africano e poi in italiano "tu vuoi morire stasera"" ha raccontato, rimanendo anonima. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri e ora a essere preoccupate sono anche tutte le ragazze che frequentano il quartiere.