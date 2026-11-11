Prato, 37enne preso a pugni in strada: ora è in coma

Caso di tentato omicidio in una strada di Prato, durante la notte, per l'aggressione a un 37enne, originario del Maghreb, colpito da un uomo che gli ha causato più fratture al volto, compatibili coi pugni sferrati. Il 37enne è in coma e ora si trova nell'ospedale di Prato. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico.
L'aggressione è avvenuta in via Filzi da parte di un uomo il quale, secondo la ricostruzione della procura, "dopo essere stato avvicinato con insistenza" avrebbe "iniziato a colpirlo e a percuoterlo facendolo cadere a terra", poi "continuando a infierire una volta accasciatosi". La procura ha disposto ricerche dell'aggressore e coordina le indagini dei carabinieri.