Pranzo al sacco vietato dagli stabilimenti, ma il provvedimento "è illegittimo"

Il pranzo al sacco in spiaggia diventa un caso internazionale. La questione ha valicato i confini italici e dalla Puglia è approdata anche nel Regno Unito, sulle pagine del The Guardian. Alcuni stabilimenti hanno infatti tentato di vietare il classico fagotto dei bagnanti, ma in loro difesa si sono levati associazioni consumatori e anche presidenti di regione. "Nessuno può impedire ai cittadini di consumare in spiaggia il cibo preparato a casa" chiarisce una volta per tutte il governatore Antonio Decaro.