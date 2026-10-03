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Pozzuoli, sciacalli nelle case sgomberate dopo il sisma: "Ci hanno portato via tutto"

I residenti denunciano incursioni e ritardi nei contributi per gli alloggi alternativi

di Dario Vito
03 Ott 2026 - 19:52
01:36 
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