Marito e moglie di 60 e 51 anni

Pozzuoli, masso si stacca dalla montagna e colpisce un'auto: coppia illesa

I due sono stati trasferiti in codice bianco in ospedale

01 Ago 2026 - 14:22
01:48 
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