Pozzuoli, il mistero del lago d'Averno che si tinge di rosso: ecco perché

Il lago d'Averno, nel cuore dei Campi Flegrei, come ogni anno torna a tingersi di rosso. Si tratta di un fenomeno che non ha nulla a che vedere con la sismicità del territorio, ma è collegato alla proliferazione di alghe particolari che, in determinate condizioni ambientali, alterano il colore dell'acqua e la fanno apparire di colore rosso. Di solito, il fenomeno tende a persistere per alcune settimane prima di attenuarsi gradualmente.

