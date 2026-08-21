Potenza, donna con traumi al volto trovata morta in casa

Una telefonata al 118, poco prima di mezzanotte. Poi l’arrivo dei soccorsi e la scoperta, all’interno di una piccola palazzina a Tito, provincia di Potenza: una donna di 57 anni, con un evidente trauma al volto. Per lei non c’è stato nulla da fare. La donna, la cui identità non è ancora stata resa nota, viveva in quell’appartamento con il marito e il figlio 30enne. Sono stati loro a chiamare i soccorsi che, a loro volta, hanno allertato i carabinieri. C’è massimo riserbo sulle indagini, ma i sospetti si starebbero concentrando attorno ai familiari.