Posticipare la riapertura delle scuole a causa del caldo: la proposta arriva da Agropoli

Posticipare l'inizio dell'anno scolastico al primo giorno di ottobre. La proposta lanciata online su una piattaforma per petizioni da una docente di lettere di un istituto scolastico di Agropoli, provincia di Salerno, ha raccolto in due giorni già migliaia di firme. Il caldo e l'afa che da mesi non danno tregua, secondo le previsioni, continueranno fino a fine mese e cosi l'insegnante chiede di cambiare il calendario scolastico spostando l'inizio delle lezioni dopo la data prevista, quella del 15 settembre. Giorni che poi però andrebbero recuperati visto che c'è un numero di ore prestabilite per legge che non può essere cambiato a piacimento degli istituti.