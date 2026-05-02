Positano, folla di turisti per il ponte che porta all'estate

In questo ponte di maggio che porta all’estate, i turisti a Positano sono davvero tanti e per arrivarci ci vuole un po' di tempo. Per arrivare al mare bisogna percorrere le viuzze dei negozi, dove è facile rimanere nuovamente imbottigliati e c’è chi approfitta per un po di shopping. E poi il tanto atteso primo tuffo dell’anno, i più temerari sono gli stranieri. E una volta finito il giro di Positano, è tempo di ripartire perché la costiera amalfitana non smette mai di sorprendere.