Posillipo, la spiaggia presa d'assalto...dai rifiuti

A Posillipo, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, è già allarme sicurezza e sporcizia in spiaggia. Questo è l’arenile di Donn’Anna, preso da assalto da famiglie e gruppi di amici. In seimila - ha denunciato il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - senza sorveglianza e senza alcuna via di fuga praticabile in caso di emergenza.