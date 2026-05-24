Posillipo, la spiaggia presa d'assalto...dai rifiuti
In seimila - ha denunciato il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - senza sorveglianza e senza alcuna via di fuga praticabile in caso di emergenzadi Michela Pagano
A Posillipo, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, è già allarme sicurezza e sporcizia in spiaggia. Questo è l’arenile di Donn’Anna, preso da assalto da famiglie e gruppi di amici. In seimila - ha denunciato il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - senza sorveglianza e senza alcuna via di fuga praticabile in caso di emergenza.
Non solo. Al pericolo si aggiunge anche l’inciviltà dei bagnanti, che al termine della giornata lasciano la spiaggia piena di rifiuti e invasa da gabbiani in cerca di cibo.