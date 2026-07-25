Porto Sant'Elpidio, quattro tentati furti in 10 giorni allo chalet: proprietario dormirà al lavoro
Un mese fa è stato accoltellato al braccio da alcuni maranza dopo averli rimproverati, a distanza di un mese gli hanno spaccato i vetri del bardi Beppe Facchini
Quattro tentativi di furto negli ultimi 10 giorni e una coltellata al braccio da parte di alcuni giovani spacciatori. Giovanni Armellini, titolare di uno stabilimento balneare sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, non ne può più. E cosi? Ha deciso di non abbandonare mai, nemmeno di notte, il posto di lavoro.