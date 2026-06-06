A Porto Sant'Elpidio

Si aggrava il bilancio della palazzina crollata: tre morti e due feriti

Deceduti il 47enne Giuseppe Pieroni, l'89enne"Ettorina Paccapelo. Deceduto in ospedale ad Ancona anche il figlio dell'anziana

06 Giu 2026 - 16:30
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Salgono a tre i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas: oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa per la quale erano in corso le ricerche da oltre nove ore. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. Feriti e ricoverati in ospedale a Torrette di Ancona i genitori del 47enne. 

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