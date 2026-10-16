Pordenone, via il prosciutto e la carne di maiale: nelle mense scolastiche ecco... il cous cous

"Non c'è nessuna direttiva da parte di questa amministrazione per togliere il prosciutto e la carne di maiale delle mense". Così il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni. In realtà basta andare sul sito del Comune per scoprire che nei menù delle mense scolastiche cittadine non c'è traccia di prosciutto e di maiale. Una scelta a tutela dei bambini ci dicono gli esperti nutrizionali: pasti più sani e dunque meno carne rossa, ma non mancano - se i Comuni lo volessero - le eccezioni. Diete di fatto più inclusive, tenendo conto che oltre il 20% degli studenti qui a Pordenone è di religione islamica. Scelte per nulla condivise dall'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, che parla di integrazione al contrario.