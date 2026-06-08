Pordenone, scoperta fabbrica clandestina di sigarette: è la più grande in Italia

Secondo le Fiamme gialle di Pordenone e Udine, che hanno operato congiuntamente, l'impianto aveva una capacità produttiva stimata tra i 2 e i 5 milioni di sigarette al giorno. Il blitz è scattato al termine di una lunga attività di osservazione nei pressi di un capannone di circa 9mila metri quadrati, dove era stata rilevata un'intensa attività nelle ore notturne.