Tragedia familiare

Difende la figlia dall'ex compagno, muore dopo una violenta lite nel cortile di casa

La vittima, un 59enne residente nel Pordenonese, era intervenuta dopo la richiesta d'aiuto

di Marco Graziano
30 Mag 2026 - 13:21
01:19 
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