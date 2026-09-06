Pordenone: l'aquila simbolo degli alpini rubata dal monumento dei caduti

L'aquila stava sopra il cippo in memoria dei caduti: un manufatto di materiale povero, ferro e ottone, ma per gli alpini di Torre di Pordenone ha sempre avuto un grande valore simbolico, al pari della penna nera sul cappello e il tricolore. Ma ora quell'aquila simbolo di una comunità è stata rubata. È stato l'iscritto più anziano del gruppo ad accorgersi della sparizione: è lui che quasi ogni giorno viene ad aprire la sede delle penne nere. Nel raccontare la disavventura, gli occhi si unimidiscono e la voce tradisce il grande dispiacere. Qualche sospetto sugli autori del furto gli alpini ce l'hanno, e sotto sotto sperano che - magari nottetempo- l'aquila ritorni al suo posto.