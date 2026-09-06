Pordenone: l'aquila simbolo degli alpini rubata dal monumento dei caduti
Il furto è stato denunciato dall'iscritto più anziano del sodalizio che, quasi in lacrime, lancia l'appello ai ladri affinché il manufatto torni a"postodi Paolo Brinis
L'aquila stava sopra il cippo in memoria dei caduti: un manufatto di materiale povero, ferro e ottone, ma per gli alpini di Torre di Pordenone ha sempre avuto un grande valore simbolico, al pari della penna nera sul cappello e il tricolore. Ma ora quell'aquila simbolo di una comunità è stata rubata. È stato l'iscritto più anziano del gruppo ad accorgersi della sparizione: è lui che quasi ogni giorno viene ad aprire la sede delle penne nere. Nel raccontare la disavventura, gli occhi si unimidiscono e la voce tradisce il grande dispiacere. Qualche sospetto sugli autori del furto gli alpini ce l'hanno, e sotto sotto sperano che - magari nottetempo- l'aquila ritorni al suo posto.