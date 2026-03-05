Pordenone, imprenditore tv ucciso a sprangate in casa

Omicidio nella periferia di Pordenone, in località Porcia, dove l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, è stato aggredito sulla porta di casa e colpito più volte alla testa con una spranga. Il corpo è stato trovato dal nipote, preoccupato per l’assenza dello zio al lavoro nel Garage Venezia, proprio di fronte all’abitazione. In questura si trova uno storico collaboratore della vittima, 68 anni, mentre gli investigatori non escludono che dietro il delitto possano esserci motivi economici. Sullo sfondo anche il misterioso incendio doloso che lo scorso luglio aveva colpito il garage dell’imprenditore.