Pordenone, il parroco contro i maranza: "Spaccano tutto, sono molto amareggiato"

"Mi hanno detto sei qui da 2 anni noi da 20, rivendichiamo il diritto di proprietà". Senza alcun rispetto per il parroco, nonostante abbia messo a disposizione il campetto della chiesa. A Villanova, quartiere in periferia di Pordenone, un gruppo di Maranza ha deciso che a comandare qui ci possono essere soltanto loro...

