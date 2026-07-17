Ponte Morandi, il sopravvissuto: "Pensavo di essere morto, ricordo tutto"

Si chiama Davide Cappello, ha 43 anni ed è scampato per miracolo al crollo del ponte Morandi. Quel 14 agosto 2018 Cappello vi stava passando con la sua auto, quando all'improvviso è sprofondato nel baratro. Un volo di 45 metri, fra le macerie, dalle quali è uscito praticamente illeso. I primi Vigili del fuoco, accorsi sul posto, lo hanno trovato fuori dall’auto e non riuscivano a credere che si trovasse davvero sul viadotto al momento del crollo. Cappello ricorda: "Pensavo di essere morto, il problema sono i traumi che rimangono".