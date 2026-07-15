Alla vigilia della sentenza

Ponte Morandi, la lettera di Autostrade: "Chiedere scusa nostra esigenza morale"

Dopo 8 anni, 57 imputati e 284 udienze, l'amministratore delegato del gruppo"Arrigo Giana rompe il silenzio

di Francesco Mortola
15 Lug 2026 - 13:48
01:34 
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"Continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità e del corso della giustizia verso la verità". Dopo 8 anni, 57 imputati e 284 udienze, l'amministratore delegato di Autostrade Arrigo Giana rompe il silenzio. Con una mossa a sorpresa alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova -che il 14 agosto 2018 provoco' la morte di 43 persone- pubblica una lettera di scuse.
 

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