Ponte crollato sul Trigno, la figlia del disperso: "Ampliate le ricerche"

"In questo momento sto vivendo un dolore enorme. Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile". Lo afferma in un video pubblicato sui social Angelica Racanati, la figlia di Domenico Racanati, l'uomo originario della provincia di Foggia disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto la settimana scorsa a Montenero Di Bisaccia. "Ogni minuto che passa - aggiunge - è fondamentale. Chiedo alle istituzioni di fare tutto il possibile e di ampliare le ricerche anche nelle zone limitrofe". "Mio padre merita di essere cercato senza sosta", conclude, sottolineando: "È il grido di una figlia e di una famiglia che ha bisogno di risposte, di sentire la presenza concreta dello Stato, di sapere che non si sta tralasciando nulla. Vi prego, non fermatevi. Noi non perderemo la speranza, ma abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto".