Mamma e figlia

Pompei, turiste americane comprano astici in ristorante e li liberano

Già in passato diverse persone non erano riuscite a rimanere indifferenti alle vasche dei locali

di Dario Vito
29 Apr 2026 - 18:19
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C'è chi va a Pompei per chiedere una grazia, chi per gli scavi archeologici e chi per… liberare gli astici. Come hanno fatto una mamma con la propria figlia provenienti dall'America, pochi giorni fa, dopo aver pranzato in un ristorante. Già in passato diverse persone non erano riuscite a rimanere indifferenti alle vasche dei locali.

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