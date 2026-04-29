Pompei, turiste americane comprano astici in ristorante e li liberano
Già in passato diverse persone non erano riuscite a rimanere indifferenti alle vasche dei localidi Dario Vito
C'è chi va a Pompei per chiedere una grazia, chi per gli scavi archeologici e chi per… liberare gli astici. Come hanno fatto una mamma con la propria figlia provenienti dall'America, pochi giorni fa, dopo aver pranzato in un ristorante. Già in passato diverse persone non erano riuscite a rimanere indifferenti alle vasche dei locali.