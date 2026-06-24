Pompei, la pioggia allaga le strade negli scavi: in funzione gli antichi passaggi pedonali romani
Le immagini dei forestieri sulle antiche strisce pedonali sono state condivise dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel
Un acquazzone di forte entità si è abbattuto su Pompei nel pomeriggio di mercoledì. A seguito dell'intensa caduta di pioggia le strade degli scavi si sono trasformate in veri e propri torrenti d'acqua. Nel video, condiviso da, Gabriel Zuchtriegel, il direttore del Parco Archeologico di Pompei, i turisti sono stati immortalati mentre erano intenti ad attraversare sulle antiche strisce pedonali romane, i basoli. Progettate oltre 2mila anni fa, i passaggi erano stati progettati per consentire il transito dei pedoni durante le piogge, gli allagamenti e il traffico dei carri.