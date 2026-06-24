TURISTI SUI "BASOLI RIALZATI"

Pompei, la pioggia allaga le strade negli scavi: in funzione gli antichi passaggi pedonali romani

Le immagini dei forestieri sulle antiche strisce pedonali sono state condivise dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel

24 Giu 2026 - 12:22
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Un acquazzone di forte entità si è abbattuto su Pompei nel pomeriggio di mercoledì. A seguito dell'intensa caduta di pioggia le strade degli scavi si sono trasformate in veri e propri torrenti d'acqua. Nel video, condiviso da, Gabriel Zuchtriegel, il direttore del Parco Archeologico di Pompei, i turisti sono stati immortalati mentre erano intenti ad attraversare sulle antiche strisce pedonali romane, i basoli. Progettate oltre 2mila anni fa, i passaggi erano stati progettati per consentire il transito dei pedoni durante le piogge, gli allagamenti e il traffico dei carri. 

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