Poliziotto brasiliano prova a recuperare da un campo rom i bagagli rubati: salvato dai vigili

Era a Roma con la famiglia per il Giubileo l’agente brasiliano che, il giorno dell’Epifania, sperava di recuperare subito i bagagli che gli erano stati rubati dalla macchina presa a noleggio vicino alla Basilica di San Paolo. Grazie al gps del cellulare, l’uomo è riuscito a rintracciare le valigie, con tablet, telefoni e passaporti, in un campo nomadi di Castel Romano, a sud della Capitale. Una volta arrivato di fronte a un container è stato accerchiato e aggredito da decine di uomini. Decisivo l’intervento della Polizia locale che ha riportato la calma. Del bottino però nessuna traccia, l’uomo è andato via, accompagnato dalle forze dell’ordine senza effetti personali e, soprattutto, documenti per tornare in Brasile.