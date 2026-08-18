Polemiche dopo la vicenda dell'agente che ha sparato in corsia, Salvini: "Ha solo fatto il suo dovere"

Nel video si vede un ventiduenne marocchino, ammanettato, che afferra un estintore e prova a fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato accompagnato subito dopo l'arresto di domenica. Un agente della polizia penitenziaria, impugna la pistola e spara due o tre colpi, ferendo il detenuto. Per questo motivo finisce iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio. La procura di Prato non ha dubbi: l'indagine sarebbe supportata anche dalle telecamere di sorveglianza dell'ospedale, che hanno ripreso quei secondi.