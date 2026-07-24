IL CENTRODESTRA SI OPPONE

Polemiche a Pavia per il nuovo campo rom

Il Comune ha affidato a un'azienda un incarico da 300mila euro per allestire il terreno, destinato alla comunità Sinti

di Thomas Trenchi
24 Lug 2026 - 19:36
01:33 
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