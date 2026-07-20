a Fumone

Pizza in strada vietata nel Frusinate

Una cena tra anziani vicini a Fumone è stata interrotta dai carabinieri. Ecco perché

di Giulia Mutti
20 Lug 2026 - 19:28
01:30 
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"La nostra voleva essere una serata goliardica tra persone che abitano tutta la settimana in questo borgo per mangiare un pezzo di pizza". Ma la cena tra vicini si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. E' successo a Fumone, piccolo borgo in provincia di frosinone. Protagonisti dell'episodio un gruppo di anziani che, come spesso accade nelle sere d'estate, avevano sistemato tavoli e sedie in piazzetta per mangiare una pizza in compagnia. Poco dopo... l'arrivo delle forze dell'ordine e lo sgombero. L'accusa? Non aver rispettato l'ordinanza comunale dello scorso maggio che vieta l'occupazione del suolo pubblico.

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