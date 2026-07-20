Pizza in strada vietata nel Frusinate

"La nostra voleva essere una serata goliardica tra persone che abitano tutta la settimana in questo borgo per mangiare un pezzo di pizza". Ma la cena tra vicini si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. E' successo a Fumone, piccolo borgo in provincia di frosinone. Protagonisti dell'episodio un gruppo di anziani che, come spesso accade nelle sere d'estate, avevano sistemato tavoli e sedie in piazzetta per mangiare una pizza in compagnia. Poco dopo... l'arrivo delle forze dell'ordine e lo sgombero. L'accusa? Non aver rispettato l'ordinanza comunale dello scorso maggio che vieta l'occupazione del suolo pubblico.