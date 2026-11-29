Diciotto pistole, quattro fucili, centinaia di munizioni e persino una bomba a mano: tutto nascosto sotto il materasso di un letto a castello. È un vero e proprio arsenale da guerra quello che è stato trovato dalla polizia in un’abitazione ai Ponti Rossi, a Napoli, residenza di una donna di 68 anni e del nipote di 19. È stato il personale della squadra mobile, con il supporto del nucleo artificieri, a trovare le armi. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche 42 confezioni di droga contenenti oltre 25 kg di hashish, 7 involucri di cocaina del peso di 765 grammi, giubbotti antiproiettile e tre maschere in gomma. Nonna e nipote sono stati arrestati con l'accusa di detenzione illegale di armi da guerra e clandestine, munizioni, ricettazione e detenzione illecita di stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso.