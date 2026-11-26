A PONTE BUGGIANESE Pistoia, uccide la fidanzata e poi si lancia dallo stesso viadotto di Lorena Isceri

L'uomo ha chiamato i soccorsi, poi a bordo della propria auto è arrivato sull'autostrada del Sole in direzione Nord fino a raggiungere il territorio di Barberino del Mugello, nel fiorentino. Qui ha fermato"la vettura alla quale ha dato fuoco per poi cospargersi di liquido infiammabile e lanciarsi nel vuoto