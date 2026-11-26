Pistoia, uccide la fidanzata e poi si lancia dallo stesso viadotto di Lorena Isceri
L'uomo ha chiamato i soccorsi, poi a bordo della propria auto è arrivato sull'autostrada del Sole in direzione Nord fino a raggiungere il territorio di Barberino del Mugello, nel fiorentino. Qui ha fermato"la vettura alla quale ha dato fuoco per poi cospargersi di liquido infiammabile e lanciarsi nel vuotodi Rita Ferrari
Proprio mercoledì in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne era stata inaugurata una panchina rossa in memoria di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex che l'aveva buttata giù dal cavalcavia dell'A1 all'altezza di Barberino Del Mugello in toscana. Giovedì Andrea Nardini, 25 anni, si è tolto la vita buttandosi dallo stesso viadotto dopo aver ucciso la compagna di 24, Ionela Miruna Garnaeta di origini romene nella loro abitazione a Ponte Buggianese in provincia di Pistoia.
L'uomo ha chiamato i soccorsi, poi a bordo della propria auto è arrivato sull'autostrada del Sole in direzione Nord fino a raggiungere il territorio di Barberino del Mugello, nel fiorentino. Qui ha fermato la vettura alla quale ha dato fuoco per poi cospargersi di liquido infiammabile e lanciarsi nel vuoto.
Il punto è lo stesso dove lo scorso 3 settembre Federico Vella gettò nel vuoto la ex compagna Lorena Isceri, per poi suicidarsi. Una storia che ancora oggi lascia sgomenti. L'uomo prima la aggredì in casa a Firenze, poi la rapì chiudendola nel bagagliaio da dove la donna al telefono riuscì a chiamare i soccorsi. Ma non ci fu nulla da fare perché quando Vella se ne accorse fermò la sua corsa per gettare prima la fidanzata ancora viva e per poi togliersi la vita proprio da qui. Da dove giovedì un altro uomo ha deciso di morire dopo avere ammazzato la propria compagna.