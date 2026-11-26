L'ha massacrata con un attrezzo da palestra e ha chiamato i soccorsi. Nel frattempo ha imboccato l'autostrada, ha chiamato il 112 confessando l'omicidio e che poi si sarebbe suicidato. È successo a Ponte Buggianese, provincia di Pistoia, dove un 25enne italiano, Andrea Nardini, avrebbe ucciso in casa la compagna 24enne di origine romena, Ionela Miruna Garnaeta, e poi avrebbe raggiunto l'A1 dove si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora a Barberino del Mugello (Firenze). Il viadotto è lo stesso del femminicidio di Lorena Isceri e del suicidio del uso assassino. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi nell’abitazione e ha repertato numerose tracce di sangue, compatibili con una colluttazione prima del delitto. Gli inquirenti dovranno approfondire alcuni aspetti ancora poco chiari del delitto oltre a stabilire se fosse stato premeditato.