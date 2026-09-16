Pistoia, la denuncia del gestore di un bar: in 40 anni ha subìto più di 50 rapine

In 40 anni di attività ha subìto più di 50 tra furti e rapine, 5 solo da inizio anno. L'ultima, la più violenta ripresa dalle telecamere di sorveglianza del Caffè Giulia di Pistoia, si è conclusa con il titolare preso a martellate. Il ladro, di nazionalità straniera, aspetta che non ci siano più clienti all'interno del bar, si assicura che il proprietario non lo veda e inizia a svaligiare la cassa. Quando Pierluigi Lorenzini se ne accorge, cerca di fermarlo. Gomitate, spinte, oggetti che cadono dal bancone. Il ladro a quel punto estrae il martello e colpisce il proprietario del Caffè facendolo cadere contro le piante. Lorenzini riesce a evitare il furto dell'incasso ma riporta diverse ferite. Non solo fisiche ma anche emotive, dato che aveva appena offerto la colazione a chi, poi l'ha preso a martellate.