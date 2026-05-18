Pistoia, il giallo del coccodrillo avvistato in uno stagno

Gli abitanti di Masiano, frazione del Comune di Pistoia ci scherzano su. Ma da quando qualcuno ha raccontato di aver visto un coccodrillo nello stagno di un vivaista qui non si parla d'altro. Terrorizzato, l’uomo ha immediatamente avvisato i carabineri forestali che sono accorsi intorno al laghetto con i vigili del fuoco e i veterinari dello zoo di Pistoia. "I carabinieri forestali hanno preso visione del sito, si sono preoccupati che tutto fosse in sicurezza. Hanno visto come era messo il lago, hanno controllato che ci fosse una doppia rete". E circola persino una foto che in molti pensano sia stata realizzata con l'intelligenza artificiale. La prefettura fa sapere che il giallo è seguito ai massimi livelli. Lo specchio d’acqua e’ molto profondo e le ricerche non sono semplici. Per scandagliare il fondo servono sonar e fototrappole. In via precauzionale l’intera area è stata completamente delimitata.