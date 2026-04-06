Pisa, rave party abusivo: un residente avverte le forze dell'ordine

Si sono dati appuntamento tramite social e chat per partecipare a un rave party abusivo nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Sono arrivati da tutta Italia e dall'estero, in tutto un migliaio. Ma quando un residente della zona ha visto sfilare una carovana di camper e furgoni e poi ha sentito la musica a tutto volume ha avvertito le forze dell’ordine.