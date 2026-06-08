Pisa, maxi incendio in un capannone di rifiuti | Chiusi asili e scuole: "Non uscite di casa"

Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vicopisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri di Pisa, che hanno richiesto rinforzi dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.



Le misure emergenziali: scuole e attività chiuse - L’incendio sarebbe divampato improvvisamente intorno alle 9.30 di stamattina in un capannone di una ditta di trattamento rifiuti. Il sindaco di Vicopisano - come quello del vicino Comune di Cascina - ha firmato un'ordinanza urgente con la quale ha chiuso scuole e asili, e ha disposto l’evacuazione temporanea della zona artigianale della Piana di Noce e di alcune strade. Ha poi invitato la popolazione a mantenere chiuse porte, finestre e condizionatori e a limitare al minimo indispensabile le uscite e la permanenza all’aperto per evitare di esporsi al rischio di inalare materiali tossici.